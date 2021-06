Abordarea astrologică a cărții “Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor“

De curând am încheiat de citit “Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor“, scrisă de Gary Chapman și Ross Campbell, doi dintre cei mai renumiți consilieri din lume pe probleme de familie. Cartea face parte din seria „Cele cinci limbaje ale iubirii”, fiind în mare vogă în zilele noastre și înregistrând de la primul tipar (1992) peste 11 milioane de exemplare în limba engleză; după care a fost tradusă în alte 49 de limbi, printre care și limba română. Subiectul cărții îl constituie recunoașterea limbajului primar de iubire al fiecărui copil, aceasta fiind modalitatea în care el înțelege cel mai bine afecțiunea părintelui. Cei doi autori au evidențiat în practica profesională, prin terapie și consiliere psihologică, existența a cinci limbaje prin care copii își exprimă afecțiunea. Aceste limbaje de iubire sunt mângâierile fizice, cuvintele de încurajare, timpul acordat, darurile și serviciile. Toți copiii au toate aceste limbaje de iubire, însă, unul dintre acestea domină și astfel devine limbajul primar de iubire al copilului.

Tema cărții mi-a pus mintea la contribuție și m-a provocat să încerc să identific prin prisma cunoștințelor astrologice cele cinci limbaje de iubire ale copiilor…. Și iată ce a ieșit !

Luna, în astrologie reprezintă cele mai profunde nevoi, reacțiile spontane și instinctuale, planul emoțional, inconștientul. Luna în harta natală arată modul în care ne simțim confortabil și în siguranță. În momentul în care ne sunt satisfăcute cele mai profunde nevoi suntem împliniți emoțional și implicit fericiți. Dar asupra fericirii un cuvânt de spus îl are și Venus, ea guvernează sentimentele, ceea ce prețuim, plăcerile. Știm cu toții că atunci când facem ceea ce ne place sau ni se oferă ceea ne place suntem plini de bucurie și fericiți. Așadar prin poziția planetei Venus în harta natală identificăm ceea ce ne oferă plăcere, iar prin poziția Lunii ceea ce ne împlinește emoțional.

Este cunoscut faptul că viața în care trăim are la bază 4 tipuri de energii ce stau la formarea întregii creații, mai exact cele 4 elemente Foc, Aer, Pământ și Apă. Astfel avem cele 12 semne zodiacale care sunt arhetipuri derivate din cele 4 elemente:

semne de Foc : Berbec, Leu și Săgetător

: Berbec, Leu și Săgetător semne de Aer : Gemeni, Balanță și Vărsător

: Gemeni, Balanță și Vărsător semne de Pământ : Taur, Fecioară și Capricorn

: Taur, Fecioară și Capricorn semne de Apă: Rac, Scorpion și Pești

Poziția Lunii în harta natală într-unul din aceste semne reprezintă prin prisma elementului asociat, nevoia de bază a copilului ce îl împlinește emoțional, iar Venus ceea ce îi oferă plăcere.

Luna / Venus în semne de Apă – Rac, Scorpion, Pești

(primul limbaj al iubirii – Mângâierile fizice )

Conform autorilor în ceea ce privește primul limbaj al iubirii, mângâierile fizice, se remarcă faptul că îmbrățișările și sărutările sunt cel mai des întâlnite modalități de exprimare a acestui tip de limbaj. Prin urmare consider că poziția Lunii și a lui Venus în semne de Apă încadrează cel mai bine acest limbaj.

Copilul cu poziția Lunii în semne de Apă are nevoie de siguranță. Este foarte important să se simtă protejat și pentru că este timid și precaut nu trebuie forțat să acționeze, deoarece are nevoie de un timp, în care să se pregătească și apoi să acționeze. Fiind emotiv și sensibil are tendința de a se retrage într-o carapace pentru a se proteja, pentru că simte totul profund și nu știe ce să facă cu toată încărcătură emoțională. Cele mai mici modificări ale mediului în care trăiește îl pot afecta considerabil emoțional. El explorează lumea, viața prin simțurile sale și își dorește să fie tratat cu tandrețe și înțelegere, iar contactul fizic (îmbrățișările) și alte manifestări ale iubirii, îi sporesc încrederea în sine și astfel împiedicându-l să se mai retragă din fața lumii. Venus, ca simbol al relațiilor în acest plasament oferă plăcere copilului de a fi conectat profund cu membrii familiei, cu oameni puternici, mistici și spirituali. Prin urmare mângâierile fizice în cazul de față, sunt cea mai puternică voce a iubirii, datorită importanței apropierii fizice pe care acest copil o simte. „Deși, în general toți copiii trebuie îmbrățișați și mângâiați de către adulți, pentru a simți sinceritatea iubirii, cei ai căror limbaj primar de iubire îl constituie mângâierile fizice au în schimb nevoie de mai multe mângâieri ca ceilalți copii a căror limbaj de iubire diferă” afirmă autorul.

Luna/Venus în semne de Aer- Gemeni, Balanța, Vărsător

(al doilea limbaj al iubirii – Cuvintele de încurajare)

Prin această plasare a Lunii, nevoia fundamentală a acestui copil este comunicarea, interacțiunea cu mediul înconjurător și mișcarea. Întreaga lui lume emoțională se desfășoară în jurul cuvintelor (fiind sensibil la acestea), a comunicării, a deplasărilor. Acest copil nu poate trăi în izolare, deoarece are o mare dorință de explorare, comunicare și libertate. Este foarte important pentru el să converseze, are nevoie de prieteni și de cineva care să îl asculte. Are o energie mentală puternică, își raționalizează și analizează sentimentele. Capacitățile lui de mediere sunt extraordinare, știe să comunice cu oricine, și se face foarte ușor plăcut. În general, cuvintele sunt pentru acest copil un „balsam” pentru suflet, hrana afectivă a copilului, care îi alimentează sentimentul securității emoționale și pe cel al valorii de sine. Plăcerea copilului de a acumula cunoștințe, de a călători și de a relaționa armonios cu prietenii, frații și rudele este nuanțată de prezența lui Venus în semne de Aer. În acest caz conform autorului „cuvintele afectuoase și tandre, cuvintele de laudă și de încurajare, cuvintele prin care copilul primește un sfat, din partea părinților, toate îi spun „te iubesc”. ”

Luna/Venus în semne de Foc – Berbec, Leu, Săgetător

(al treilea limbaj al iubirii – timpul acordat)

În aceasta situație este vorba de copilul care dorește ca totul să se oprească în jurul său și întreaga atenție să fie direcționată către el. Nevoia fundamentală a acestui copil este nevoia de recunoaștere, de validare socială. Copilul crește căutând validarea din partea părinților sau adulților semnificativi, pentru tot ceea ce este și pentru tot ceea ce face. Astfel, el își construiește Eul și se află pe sine, oglindindu-se permanent în ochii celorlalți, pentru a se putea vedea. Este esențial ca acest copil să fie ascultat, înțeles și acceptat așa cum este, nu cum ar trebui să fie. Are nevoie să fie lăudat și apreciat, prezentând o sensibilitate ridicată la critică și compararea cu alți copii. Bineînțeles că aprecierea de care are nevoie trebuie să fie sinceră deoarece în caz contrar va produce o reacție de respingere. Venus în semne de Foc alimentează nevoia de acțiune, oferind copilului plăcerea de a întreprinde activități sportive, artistice, dar mai ales să experimenteze viața cu zâmbetul pe buze. A-i oferi copilului atenție, consider că înseamnă a-i acorda timp, iar conform autorilor cărții „timpul acordat este darul pe care părintele îl oferă copilului prin simplă lui prezența alături de el. Acest lucru îl face pe copil să se simtă că este persoana cea mai importantă din lume pentru părintele lui.”

În acest caz, datorită nevoii copilului de a fi lăudat și apreciat, poate fi luat în calcul și cel de al doilea limbaj de iubire, cuvintele de încurajare!

Luna/Venus în semne de Pământ- Taur, Fecioară, Capricorn

(al patrulea limbaj al iubirii- darurile )

Semnele de Pământ sunt stabile și ancorate puternic în realitatea lumii în care trăiesc, fiind caracterizate de simțul responsabilității și își doresc bunuri materiale pentru confort. Prin urmare pentru copilul cu Luna în semne de Pământ nevoia de baza o reprezintă confortul și siguranța materială, dar și nevoile legate de trupul sau. Posesia bunurilor (jucării, haine) îi oferă liniște emoțională, făcându-l să se deschidă emoțional, mai ușor odată cu siguranța și confortul. Acest copil are nevoie de obiective clare, concrete și bine definite pentru a fi motivat. Conexiunea cu ceilalți, stabilită prin contactul fizic este foarte importantă pentru copilul cu Luna în semne de Pământ. Venus prin această poziție revarsă asupra copilului plăcerea de a construi, de a crea forme vizibile, materiale, impresionându-și astfel părinții cu lucrurile pe care le face. Prin urmare, cadourile devin simboluri ale iubirii, iar oferirea și primirea unui dar pot exprima, nu doar aprecierea și iubirea de moment, ci chiar iubirea de durată în cazul copilului cu Luna în semne de Pământ. În cazul acestui limbaj al iubirii – darurile -, autorii, îndeamnă părinții să îl asocieze împreună cu celelalte limbaje ale iubirii. Consider că datorită nevoii de contact fizic a copilului cu Luna în semne de Pământ, acest limbaj al iubirii poate fi combinat de părinți cu primul limbaj al iubirii, mângâierile.

Al cincilea limbaj al iubirii – serviciile

Autorii afirmă că „sunt copii care își doresc ca părinții să facă diverse servicii pentru ei, acesta fiind limbajul prin care ei consideră că sunt iubiți. Făcând lucruri pe care copiii nu le-ar putea face singuri, părinții le oferă un model, acesta ajutându-i pe copii să nu se mai concentreze asupra propriei persoane, ci să-i ajute la rândul lor pe alții.” Plecând de la aceasta afirmație am asociat acest limbaj de iubire cu Luna în Fecioară și Luna în Pești, deoarece aceste semne zodiacale au în comun dorința de a fi în serviciul celorlalți.

Copilul cu Luna în Fecioară simte nevoia de ordine și perfecțiune, își exprimă afecțiunea în mod practic și poate fi rezervat atunci când vine vorba de manifestări deschise, pline de afecțiune. El se pune în slujba celorlalți (ajutând părinții, bunicii ) prin ceea ce știe să facă, îi place să planifice, să corecteze ceea ce este greșit și, în general, are un program pe care îl urmează. Copilul cu Luna în Pești dorește să fie util, construindu-și lumea emoțională în jurul ideii de a fi salvator. El se bazează mai mult pe instinct decât pe logică și nu se simte confortabil într-un cadru familial unde sunt reguli stricte sau nu există afectivitate. Are tendință de a pune bunăstarea altora în fața propriei bunăstării. Plecând de la faptul că avem tendința să oferim celorlalți ceea ce ne dorim să primim noi înșine, atunci copilul cu Luna în Fecioară respectiv în Pești își transmite iubirea prin ceea ce face pentru ceilalți și speră ca la rândul sau să primească servicii, adică părinții să facă diverse servicii pentru el.

Pornind de la informațiile din cartea studiată și corelate cu cunoștințele de astrologie am încercat să expun o posibilă cale în identificarea limbajului primar de iubire al copiilor, în funcție de nevoia fundamentală caracteristică elementului asociat prin plasarea Lunii într-unul din semnele zodiacale. Bineînțeles că aceasta este o imagine de ansamblu, harta natala fiind cea care face diferența. Sper că v-am stârnit curiozitatea în privința cărții și vă indemn să o citiți pentru că oferă informații valoroase părinților în a găsi cea mai bună cale pentru a-și exprima afecțiunea față de copiii lor.

Andreea Zbarcea